  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. rejon pokrojski
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w rejon pokrojski, Litwa

1 obiekt total found
Dom w Linków, Litwa
Dom
Linków, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom w LINKUVA, TRAY RAJ. -------------------------------------------------- CHARAKTERYSTYKA…
$30,285
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Parametry nieruchomości w rejon pokrojski, Litwa

Tanie
Luksusowe
