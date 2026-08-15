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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon pokrojski, Litwa

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domy
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7 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Pokroje, Litwa
Mieszkanie 5 pokojów
Pokroje, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/3
Sprzedane 4 Cables, ale w mieście, Switter G. 9! Szukasz komfortowego i przestronnego miesz…
$67,674
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 1 pokój w Pokroje, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Pokroje, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 1/1
Światło 1 pokój apartament do wynajęcia w wygodnej lokalizacji w mieście Pakruojis. Apartame…
$18,549
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Agencja
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Dom w Pokroje, Litwa
Dom
Pokroje, Litwa
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 2
WYBÓR CENTRUM - SOLID DOMOWY Z ZACHODNIMI I OBSZARAMI SPA ----------------------------------…
$323,446
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Agencja
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Żejmele, Litwa
Dom
Żejmele, Litwa
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 1
W centrum Wielkich Miast można zastosować hazard rezydencyjny. GOSPODARKA DOMOWA JEST SYGNAT…
$57,965
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Agencja
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Dom w Rozalin, Litwa
Dom
Rozalin, Litwa
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ WSZCZĘCIA STABILIZACJI PÓŁNOCNEJ W LATTER, KRAJ PÓŹNIEJ Ekstremalne zagród z natura…
$521,687
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Dom w Titoniai, Litwa
Dom
Titoniai, Litwa
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedałem dom Thong K., TRAY RAJON! Szukasz nieruchomości z dala od zgiełku miasta? Ten ka…
$20,867
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TekceTekce
Dom w Laborai, Litwa
Dom
Laborai, Litwa
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedałem twoją grę w household, Laboore KM, Tray Ray. GOSPODARKA DOMOWA JEST SYGNIFIKACYJN…
$63,944
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w rejon pokrojski, Litwa

z garażem
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Luksusowe
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