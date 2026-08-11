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Domy na sprzedaż w Paistrio seniunija, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Daukniskiai, Litwa
Dom
Daukniskiai, Litwa
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 2
SODO NAM DO POŁUDNIOWEJ SZWAJCARII Z SKY 12.2 A - LOKAL TWOJEJ PULSJI! Nie podejmuj decyzji …
$41,437
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Paistrio seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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