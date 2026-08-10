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Domy na sprzedaż w starostwo pogirskie, Litwa

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4 obiekty total found
Dom w Melachowicze, Litwa
Dom
Melachowicze, Litwa
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Energooszczędny dom z geotherm, sauna i 2 garaże Szukasz domu, który byłby ciepły, ekonomic…
$335,039
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Capital
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
Jednopiętrowy dom z oddzielnym garażem o powierzchni 34 m2. b. Jest to nowoczesny i wysokiej…
$329,131
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
Jednopiętrowy dom z oddzielnym garażem o powierzchni 34 m2. b. Jest to nowoczesny i wysokiej…
$329,131
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
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TekceTekce
Dom w Wojdaty, Litwa
Dom
Wojdaty, Litwa
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Przesłany przez klasy A + jeden haute skolokowane w drodze, w okolicy Wilny! Przytulne i no…
$306,576
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Parametry nieruchomości w starostwo pogirskie, Litwa

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