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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w starostwo podbrodzkie, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 767 m² w Nowy Dwór, Litwa
Nieruchomości komercyjne 767 m²
Nowy Dwór, Litwa
Powierzchnia 767 m²
Piętro 1
Gospodarstwo Naujadvaris Manor, położone w powiacie Švenčionys, nadal posiada pozostałe elem…
$346,632
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Capital
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