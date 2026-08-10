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Domy na sprzedaż w Starostwo podbrzeskie, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Sidabry, Litwa
Dom
Sidabry, Litwa
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ 78 WIEDZA. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ZASADY: • Dom jest w pełni wyposażony (istnieje możliw…
$69,757
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Starostwo podbrzeskie, Litwa

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