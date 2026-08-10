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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Starostwo podbrzeskie, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 2 388 m² w Jakubańce, Litwa
Nieruchomości komercyjne 2 388 m²
Jakubańce, Litwa
Powierzchnia 2 388 m²
Piętro 1
PREZENTACJA SKŁADANIA, PRZETWARZANIA PRODUKCJI W OBSZARZE PRYWATNYM; Separate buildings, go…
$683,814
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Capital
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