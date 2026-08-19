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Mieszkania na sprzedaż w Rejon neryński, Litwa

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Nerynga
16
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16 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Nerynga, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/2
Redukcja ceny! 189 000 EUR --- > 179 000 EUR. GŁÓWNY MODERNATUS APARATUS O MARITIME CARRY! …
$208,334
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Mieszkanie 3 pokoi w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Nerynga, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/2
Redukcja ceny! 229 000 EUR --- > 209 000 EUR. GŁÓWNY MODERNATUS APARATUS O MARITIME CARRY! …
$243,250
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Mieszkanie 3 pokoi w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Nerynga, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2/3
PRZEDSTAWIONE APARATUS NOWY PROJEKT NIDA 354 Przestronny 54,97 m kw. Apartament z dwoma balk…
$427,783
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 3 pokoi w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Nerynga, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/3
PRZEDSTAWIONE APARATUS NOWY PROJEKT NIDA 354 Extra przestronne 60,68 m kw. Apartament na dw…
$428,713
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Mieszkanie 1 pokój w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Nerynga, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2/2
NIDOS BANGA - APARATUS NA PRZEWOZU CRUSTACEANÓW! Wnętrze wszystkich przestrzeni jest zdomin…
$165,895
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Mieszkanie 5 pokojów w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 5 pokojów
Nerynga, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
W domu i w industriach były mikroneje. Apartament jest idealny do inwestycji, można podzieli…
$608,400
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Nerynga, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/3
W odmiennym ubezpieczeniu - ale z 2 kabaretami w drugich głowach NDIA Przytulny apartament o…
$311,853
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Mieszkanie 5 pokojów w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 5 pokojów
Nerynga, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 208 m²
Piętro 2/3
W Niderlandach w przewodniku kulturalnym wysłano unikatowy 5- CABRAM APARATUS. Autentyczny d…
$577,226
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Mieszkanie 1 pokój w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Nerynga, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/2
WAŻNE! Wysłał różne aparatury z Therasą Preliminary na wózku członków. Apartamenty na niskim…
$330,401
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Mieszkanie 2 pokoi w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Nerynga, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/3
Czy marzysz o życiu w idyllice w Nidzie, gdzie piękno przyrody i udogodnienia miasta przecin…
$337,357
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Mieszkanie 4 pokoi w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Nerynga, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/2
APARATURA INDYWIDUALNA Z INSTALACJĄ MANDARDY W TRANSFERU W wyjątkowym miejscu, otoczonym la…
$452,815
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Mieszkanie 3 pokoi w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Nerynga, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/5
PÓŁNOCNY SPRZEDAŻ NORMALNEJ INSTALACJI W PUNKCIE PEACE 3 - Ich CABLES ALE. Szukasz przytulne…
$183,579
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Mieszkanie 1 pokój w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Nerynga, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2/2
UHT IN THE IND! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$290,656
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Mieszkanie 4 pokoi w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Nerynga, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 89 m²
Piętro 4/4
WYŁĄCZNIE APARATURA URZĘDU LITWY. Dla tych, którzy szukają wyjątkowego miejsca do życia lub …
$486,907
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Mieszkanie 2 pokoi w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Nerynga, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/2
Jesteśmy lepsi od drugiego, ale dwóch karbaretów w domu, w przedwczesnej kulcie. Wyobraź sob…
$270,869
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Mieszkanie 2 pokoi w Nerynga, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Nerynga, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4/4
Ale w głowie nidów! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$352,278
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Parametry nieruchomości w Rejon neryński, Litwa

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