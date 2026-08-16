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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w starostwo niemenczyńskie, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 123 m² w Gowsztany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 123 m²
Gowsztany, Litwa
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1
WYBÓR WYSOKIEGO 122,65 KV.M BUDYNKU SANDATORYCZNEGO SEN. KWIAT K. • Cena: 40 000 euro ( plu…
$45,588
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