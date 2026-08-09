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Domy na sprzedaż w rejon malacki, Litwa

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Malaty
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12 obiektów total found
Dom w Malaty, Litwa
Dom
Malaty, Litwa
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
W pełni przebudowany zagród 101 m2 z epoką kwiatów na wybrzeżu 1,14 ha. To wszystko nowe ży…
$277,982
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Dom w Spieciunai, Litwa
Dom
Spieciunai, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedałeś swoją chatę za cenę 4,48 ha rolnictwa w wiadomościach! _ _ _ _ _ _ _ Duży, schlud…
$68,868
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Dom w Antaksciai, Litwa
Dom
Antaksciai, Litwa
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 2
Whole R. Alantos Sen. Second K. SPRZEDAŻ ERDVI, AUTATYWNA I MAKSYMALNA POTENCJALNA TURYSTYKA…
$253,887
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TekceTekce
Dom w Malaty, Litwa
Dom
Malaty, Litwa
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny 310,83 m kw. Dom mieszkalny z 46,68 dzia? ka ziemi i zabudowy rolniczej o ³ ± cz…
$114,304
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Dom w Ancenai, Litwa
Dom
Ancenai, Litwa
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ INSTALACJI JAKOŚCI GOSPODARKI DOMOWEJ NA PRZEWOŹNIKU EFER, BUTYTATIC K., MOLETAS R.…
$637,348
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Dom w Malaty, Litwa
Dom
Malaty, Litwa
Powierzchnia 3 996 m²
Liczba kondygnacji 3
Na brzegu jeziora Ambraziškės pallivarkas z urządzeń uzdatniania wody znajduje się obok nieg…
$346,632
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Dom w Wilkiszki, Litwa
Dom
Wilkiszki, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
MODERNI ESTETICIES AND COMFORT ON THE BASIS OF MIXTURES! Pierwszy dom został już ukończony …
$333,251
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Dom w Giriniai, Litwa
Dom
Giriniai, Litwa
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowa budowlana zagroda z dużą działką 0,53 ha ziemi otoczony przez naturę, Molėtai r. saw. •…
$149,101
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Dom w Vidugiris, Litwa
Dom
Vidugiris, Litwa
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawane YELLOW z 2.31 ha nitki w średnim wyścigu ESTER! _ _ _ _ _ _ _ Duża, schludna, pr…
$40,800
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Dom w Wilkiszki, Litwa
Dom
Wilkiszki, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
MODERNUS ESTICS AND COMFORT ON Forest MOLLUSCS - LAUMOUS PRESSURE! Oferujemy zakup 105 m2 d…
$256,794
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Dom w Dubinki, Litwa
Dom
Dubinki, Litwa
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysyłane części Nam z maksimum przestrzeni 45 Arm naturalny i kołysanie się na podstawie, Ga…
$104,221
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Dom w Malaty, Litwa
Dom
Malaty, Litwa
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
BUDOWANIE DWA PASZY, BUDOWANIE JAKOŚCI I INSTALACJA NIEWYKONANE Z ERDANTANTAMI! Ten NAM jes…
$322,130
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Parametry nieruchomości w rejon malacki, Litwa

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