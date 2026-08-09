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Mieszkania na sprzedaż w rejon malacki, Litwa

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5 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Papiskiai, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Papiskiai, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 6/1
Luksusowe Studio w Seven Palm Jumeirah - ekskluzywne życie w sercu Dubaju Zapraszamy do luks…
$470,655
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Mieszkanie 2 pokoi w Giriniai, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Giriniai, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/2
SPRZEDAŻ 2 KASTLE 37 m2 BYŁO SOURCE MOLETTY, RODZINY K., MIKSYCZNY G! - Apartament posiada …
$77,622
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 1 pokój w Papiskiai, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Papiskiai, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 22/1
BEZPOŚREDNIE DORADZTWO KOMISJI Te apartamenty są pierwszym w Dubaju FashionTV Branded Resid…
$428,590
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Papiskiai, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Papiskiai, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 3/1
BEZPOŚREDNIE DORADZTWO KOMISJI Projekt ten składa się z sześciu nadmorskich wież mieszkalnyc…
$1,13M
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Mieszkanie 1 pokój w Papiskiai, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Papiskiai, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 1
BEZPOŚREDNIE DORADZTWO KOMISJI Madinat Jumeirah Życie jest ekskluzywną kolekcją rezydencji …
$691,275
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Parametry nieruchomości w rejon malacki, Litwa

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