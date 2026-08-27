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Mieszkania na sprzedaż w starostwo mickuńskie, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Gałgi, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Gałgi, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 5/6
SZWAJCARIA I PRZESTRZEŃ 3 BUDYNKÓW KASTLE W CENTRUM WILNIUSKICH, J. JYESTIS G. 3 pokoje apa…
$408 419
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo mickuńskie, Litwa

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