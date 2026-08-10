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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo mickuńskie, Litwa

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domy
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4 obiekty total found
Dom w Gajluny, Litwa
Dom
Gajluny, Litwa
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ PRZEKAZANA 125 WIEDZY. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ZASADY: • Dom jest dobrze i wysokiej jako…
$331,348
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedawany jest nowoczesny dom jednoosobowy o powierzchni 141,26 m2, zbudowany w nowo wybud…
$521,687
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Dom w Gałgi, Litwa
Dom
Gałgi, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
OPŁATA PÓŁNOCNA 4 PRZYCZYNY - JAKOŚĆ, KOMFORT I TECHNOLOGIE NA JEDNEJ PODSTAWIE W pełni wyp…
$429,715
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Dom w Gajluny, Litwa
Dom
Gajluny, Litwa
Powierzchnia 269 m²
Liczba kondygnacji 1
Ekskluzywna oferta - przestronny dom w cichym miejscu PARKYDAM przytulny, wyposażony dom, w …
$262,129
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Parametry nieruchomości w starostwo mickuńskie, Litwa

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