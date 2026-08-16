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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo mereczańskie, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Merecz, Litwa
Dom
Merecz, Litwa
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 1
Historyczny park Parku Narodowego Dzūkija Miasto Merkinė, obecnie znane jako turystyka gastr…
$51,633
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Agencja
Capital
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Dom w Samuliszki, Litwa
Dom
Samuliszki, Litwa
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 1
Homestead otoczony naturą, Gervėnai, Pivašiūnų sen., Alytaus r. Szukasz miejsca, gdzie może…
$16,578
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w starostwo mereczańskie, Litwa

Tanie
Luksusowe
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