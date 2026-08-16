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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mazeikiu apylinkes seniunija, Litwa

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domy
3
3 obiekty total found
Dom w Troskuciai, Litwa
Dom
Troskuciai, Litwa
Powierzchnia 8 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom ogrodowy na sprzedaż w pobliżu lasu! Szukasz miejsca na wymarzony dom w pobliżu Mažeiki…
$147,080
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Agencja
Capital
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Dom w Kurmaiciai, Litwa
Dom
Kurmaiciai, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODU - RACK, NATURA I NATURA NATURY! Szukasz miejsca, gdzie można uciec z zgiełku …
$139,116
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Agencja
Capital
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Dom w Ziogaiciai, Litwa
Dom
Ziogaiciai, Litwa
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 2
CZĘŚĆ REZYDENCJI (1 / 2 GOSPODARKA DOMOWA) INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Mažeikiai, Viekšn…
$47,867
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Mazeikiu apylinkes seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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