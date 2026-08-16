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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo łokieskie, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Wilkiszki, Litwa
Dom
Wilkiszki, Litwa
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
MODERNUS ESTICS AND COMFORT ON Forest MOLLUSCS - LAUMOUS PRESSURE! Oferujemy zakup 105 m2 d…
$256,794
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Agencja
Capital
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Dom w Wilkiszki, Litwa
Dom
Wilkiszki, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
MODERNI ESTETICIES AND COMFORT ON THE BASIS OF MIXTURES! Pierwszy dom został już ukończony …
$333,251
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w starostwo łokieskie, Litwa

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