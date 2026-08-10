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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Lustberg, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Lustberg, Litwa
Dom
Lustberg, Litwa
Powierzchnia 1 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Sprzedane Wielki obiekt do inwestycji w pobliżu Kowno, Półwysep Linksmakkalnis! 20 min (20 k…
$284,921
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo Lustberg, Litwa

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