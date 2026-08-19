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Domy na sprzedaż w starostwo landwarowskie, Litwa

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Landwarów
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13 obiektów total found
Dom w Landwarów, Litwa
Dom
Landwarów, Litwa
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 2
Realistyczna działka mieszkalna z pozwoleniem na budowę, opłacona za podatek od infrastruktu…
$104,116
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Dom w Raczkuny, Litwa
Dom
Raczkuny, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? nowoczesny, wydajny i jako? ci zbudowany A + + klasa dwukondygnacyjny dom w cich…
$309,901
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Dom w Wasiluki, Litwa
Dom
Wasiluki, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłany w 2 gospodarstwach w obszarze podróżnych, RAMIS I ZARZĄDZANIE LIVESTOCK. Dla tych, …
$353,456
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom w Landwarów, Litwa
Dom
Landwarów, Litwa
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 2
3-pokojowe części z 7 arami ziemi, ekskluzywne i strategiczne bardzo wygodne miejsce Lentvar…
$202,180
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Dom w Raczkuny, Litwa
Dom
Raczkuny, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
NIE NALEŻY NALEŻY WYBÓR ZACHODNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH I DOSTĘP DO NOWEGO WSPÓLNEGO OBSZARU…
$168,034
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 97 m²
Liczba kondygnacji 1
PRZEDSTAWIONE FUNKCJONOWANIE A + CZĘŚCI KLASY ZASTOSOWANE DLA LOKALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH…
$209,216
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Woły, Litwa
Dom
Woły, Litwa
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 2
W ramach OCHRONA PODRÓŻY R., CENA GOSPODARCZA DOMOWA NIE BYŁA WPROWADZANA PRZEZ PAŃSTWO NIEM…
$63,762
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Dom w Wasiluki, Litwa
Dom
Wasiluki, Litwa
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
MODERN SPRZEDAŻY I INSTALACJA MŁODZIEŻA Szukasz domu, gdzie komfort, prywatność i spokój nat…
$371,865
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Dom w Raczkuny, Litwa
Dom
Raczkuny, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? nowoczesny, wydajny i jako? ci zbudowany A + + klasa dwukondygnacyjny dom w cich…
$316,814
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Dom w Ustronie, Litwa
Dom
Ustronie, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedałem jeden dom w TRACK RAJ. PROJEKT "POSTAL TAKES" Opis główny [PL] Na sprzeda? ca p…
$187,624
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Dom w Landwarów, Litwa
Dom
Landwarów, Litwa
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
DOM SPACE RODZINY Z LIQUID 15,1 A I KOŃCOWE WYKORZYSTANIE WZROSTU LĄDOWEGO Szukasz domu dla …
$255,293
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Dom w Wilno, Litwa
Dom
Wilno, Litwa
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
MODERCJE SPRZEDAŻY I JAKOŚĆ ZAMIERZONE W DWIE DOMU W VILNIUM! Szukasz spokoju w przyrodzie, …
$378,743
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Dom w Landwarów, Litwa
Dom
Landwarów, Litwa
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
MOŻLIWE - W DRUGIEM SŁUCHANIU MIESIĘCY PODRÓŻY, NAGRODZENIA I CHARAKTERYSTYKI, WYSTĄPIONE LU…
$1,71M
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Parametry nieruchomości w starostwo landwarowskie, Litwa

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