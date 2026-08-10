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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w gmina Lejpuny, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 650 m² w Wersele, Litwa
Nieruchomości komercyjne 650 m²
Wersele, Litwa
Powierzchnia 650 m²
Piętro 2
Sprzedawane MOTEL Z KRAJU KAWIN GOSPODARKI ZASADY CELU: • Nowoczesna i wysokiej jakości kaw…
$376,098
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Capital
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