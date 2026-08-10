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Mieszkania na sprzedaż w gmina Lejpuny, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Lejpuny, Litwa
Mieszkanie 5 pokojów
Lejpuny, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1/1
2- pokój i 3- pokój apartamenty z nieruchomością 39,88 ar w zabytkowym budynku Leipalink OG…
$43,474
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w gmina Lejpuny, Litwa

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