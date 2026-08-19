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Domy na sprzedaż w rejon łoździejski, Litwa

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10 obiektów total found
Dom w Kirsna Nowa, Litwa
Dom
Kirsna Nowa, Litwa
Powierzchnia 226 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ DWA PASZY W NOWYCH OKOLICZNOŚCI W CENY POMOCY PAŃSTWA! Dom z kamienia, nie nowa kon…
$49,810
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Dom w Wisztorty, Litwa
Dom
Wisztorty, Litwa
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny i starannie utrzymywany zagród jest sprzedawany w miejscowości służby publicznej, …
$160,135
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Dom w Stebuliai, Litwa
Dom
Stebuliai, Litwa
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwa są sprzedawane w dzielnicy Lazdijai, Wsi Cudu! Szukasz miejsca do rekreacji, r…
$21,911
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Dom w Łoździeje, Litwa
Dom
Łoździeje, Litwa
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH I SKŁADOWYCH Z LOWER W ALYONU Obiekt nadaje się do przechow…
$15,604
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Dom w Wiejsieje, Litwa
Dom
Wiejsieje, Litwa
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
Na drogach, w małym, ale bardzo przytulnym i cichym miasteczku Dzūkija, w pobliżu jeziora wi…
$207,515
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Dom w Awiżańce, Litwa
Dom
Awiżańce, Litwa
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo jest sprzedawane w pobliżu jezior i lasów - Lazdijų r., Šlavanjų sen., Avižieni…
$29,400
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Łoździeje, Litwa
Dom
Łoździeje, Litwa
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 1
!!!! SPRZEDAŻ SOFTEWARE W OBSZARZE LAZDYTÓW Dom jest sprzedawany z działki 20 alei w samym…
$23,244
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Dom w Warwiszki, Litwa
Dom
Warwiszki, Litwa
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo (klasztor) jest sprzedawane w Varviškės. Dzia? ka jest sprzedawana w 16.28 wiek…
$18,549
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Dom w Czuwańce Łosiewickie, Litwa
Dom
Czuwańce Łosiewickie, Litwa
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEDMIOT INDYWIDUALNY PRZEDSIĘBIORSTWA OPERACYJNEGO W KRAJU ZAMKNIĘCIA Jest to miejsce dla …
$250,732
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Dom w Gegute, Litwa
Dom
Gegute, Litwa
Powierzchnia 696 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzęsiesz się z EFR i kursem turystycznym w polu? Szukam miejsca, gdzie można: Rozwój udaneg…
$3,32M
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Parametry nieruchomości w rejon łoździejski, Litwa

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