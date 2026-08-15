Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. gmina miejska Łoździeje
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w gmina miejska Łoździeje, Litwa

;
2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 2 866 m² w Łoździeje, Litwa
Nieruchomości komercyjne 2 866 m²
Łoździeje, Litwa
Powierzchnia 2 866 m²
Niepowtarzalny 4 kompleks budowlany z działką na działalność komercyjną, społeczną lub admin…
$389,754
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Nieruchomości komercyjne 265 m² w Łoździeje, Litwa
Nieruchomości komercyjne 265 m²
Łoździeje, Litwa
Powierzchnia 265 m²
Piętro 2
PORÓWNANIE 265 WIEDZY W ZAKRESIE PRZEWOŹNIKA RÓŻNYCH DZIAŁAŃ BUDYNKI MOŻE BYĆ STOSOWANE jak…
$113,171
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się