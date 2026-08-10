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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Łopie, Litwa

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domy
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5 obiektów total found
Dom w Dronsejki, Litwa
Dom
Dronsejki, Litwa
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODO GOSPODARKI DOMOWEJ W DRAGACH O MAKSYMALNEJ KWALIFIKACJI I AUDYCYJNEJ ŻYWNOŚCI …
$55,067
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Dom w Łopie, Litwa
Dom
Łopie, Litwa
Powierzchnia 262 m²
Liczba kondygnacji 2
PARKYDAM ELEKTRYCZNIE INSTALACYJNY W 2025 R. Dom jest w pełni odnowiony, z przestronną piwni…
$346,632
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Dom w Dronsejki, Litwa
Dom
Dronsejki, Litwa
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 2
Sodo Household in the neries of the green significant - in the secons, the raj. Dom ogrodow…
$68,034
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TekceTekce
Dom w Łopie, Litwa
Dom
Łopie, Litwa
Powierzchnia 312 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy dom na sprzedaż w przyrodzie otoczony Lapės, Kowno - Twoje wymarzone zakwaterowani…
$409,149
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Dom w Dronsejki, Litwa
Dom
Dronsejki, Litwa
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom, Žiogaičių kalba, Vingio g., Mažeikiai r. Wspaniałe miejsce na wygodne, ciche i…
$43,308
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Parametry nieruchomości w starostwo Łopie, Litwa

z garażem
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Luksusowe
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