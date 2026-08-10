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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo konstantynowskie, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Konstantynowo, Litwa
Dom
Konstantynowo, Litwa
Powierzchnia 418 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom 6 apartamentów jest sprzedawany. Dom ulicy K. Jaunius, powiat Šilale Istnieje indywidua…
$23,186
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Agencja
Capital
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Dom w Konstantynowo, Litwa
Dom
Konstantynowo, Litwa
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny dom z dużą działką w Breathing House - wspaniałe miejsce dla wymarzonego domu S…
$48,691
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w starostwo konstantynowskie, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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