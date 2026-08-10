Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo kurkleskie
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo kurkleskie, Litwa

;
1 obiekt total found
Dom w Pavirinciai, Litwa
Dom
Pavirinciai, Litwa
Powierzchnia 3 216 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks Parwirvičių Manor jest sprzedawany z terytorium 44,97 ha po obu stronach rzeki Suri…
$740,798
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w starostwo kurkleskie, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się