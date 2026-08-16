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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo kupiskie, Litwa

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domy
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3 obiekty total found
Dom w Kupiszki, Litwa
Dom
Kupiszki, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedane cztery Cables 'Household! W 1974 roku budownictwo, ciche środowisko i doskonała i…
$81,276
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Dom w Vizgiunai, Litwa
Dom
Vizgiunai, Litwa
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłany autmentation z maximum logbook w obszarze jazdy, Vizgior cena, w drodze Azylu natura…
$46,372
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Agencja
Capital
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Dom w Kupiszki, Litwa
Dom
Kupiszki, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany z 4 arami działki Ugniagesi Street, Kupiškis. Jest sauna, garaż i budy…
$66,961
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo kupiskie, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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