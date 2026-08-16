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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon kupiszecki, Litwa

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 603 m² w Byciai, Litwa
Nieruchomości komercyjne 603 m²
Byciai, Litwa
Powierzchnia 603 m²
Piętro 1
Magazyn do skanowania ze zwierciadłem i wyposażeniem do przechowywania, w którym znajdują si…
$74,964
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Slavinciskis, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Slavinciskis, Litwa
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1
W polu podanym przez władze centralne, w podanym budynku, w którym znajduje się kapitał włas…
$812,390
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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