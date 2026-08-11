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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kulautuvos seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Kołotowo, Litwa
Dom
Kołotowo, Litwa
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ CZĘŚĆ PUNKTU GOSPODARCZEGO W KULTURZE!!!! ZASADY: • Dom graniczy z sosnowym lasem …
$64,824
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Agencja
Capital
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Dom w Kołotowo, Litwa
Dom
Kołotowo, Litwa
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 2
Niewykończony dom na sprzedaż (projekt odbudowy) z 5-wieczną działką w Kulturze Oświetlenie…
$87,660
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Kulautuvos seniunija, Litwa

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Luksusowe
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