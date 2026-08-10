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Domy na sprzedaż w starostwo Kronie, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Kowale, Litwa
Dom
Kowale, Litwa
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 1
Miejsce, gdzie kończy się czas i żyje pokój - zagroda nad jeziorem wzgórz! Wyobraźcie sobie…
$56,311
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Capital
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Dom w Wiluńce, Litwa
Dom
Wiluńce, Litwa
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Building buildings - former school. DZIAŁANIA WYKONAWCZE KAIL RAJ. - Nie. OGÓLNE: - Sposób …
$56,597
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo Kronie, Litwa

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