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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo kretyngańskie, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Rudajcie, Litwa
Dom
Rudajcie, Litwa
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom jest sprzedawany z kawiarniami w cudownym miejscu na brzegu jeziora w miejscowości Rūdai…
$382,570
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Agencja
Capital
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Dom w Kveciai, Litwa
Dom
Kveciai, Litwa
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
CREDIT RAJ, QUECITHORK - PARJIJDAM 208 KV. M RODZINY Z 12 RAMAMI I BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZN…
$243,454
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w starostwo kretyngańskie, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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