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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kretingos miesto seniunija, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 50 m² w Kretynga, Litwa
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Kretynga, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
WYZNACZENIE 49,99 KV. M KOREKTY HANDLOWE ŠV. STEPON G., WILNIUS SENAMISTIS, GENTING ~ 7,66% …
$113,246
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