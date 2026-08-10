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Domy na sprzedaż w starostwo krotyngskie, Litwa

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10 obiektów total found
Dom w Karkle, Litwa
Dom
Karkle, Litwa
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 2
Karkle. Tutaj spotykają się dwa światy - atmosfera ośrodka i komfortowe życie przez cały rok…
$323,446
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Dom w Karkle, Litwa
Dom
Karkle, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Karkle. Tutaj spotykają się dwa światy - atmosfera ośrodka i komfortowe życie przez cały rok…
$335,039
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Dom w Bruzdeilynas, Litwa
Dom
Bruzdeilynas, Litwa
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 1
HOUSEHOLD COORDYNOWANE RODZINY - EFEKTYWNE ŻYCIE MIĘDZY BLOCK I RODZINĄ Jeśli Ważne jest dl…
$245,084
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TekceTekce
Dom w Karkle, Litwa
Dom
Karkle, Litwa
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Uwaga! Zwłaszcza rzadka okazja! Więc... Wyjątkową ofertą dla tych, którzy chcą żyć wokół las…
$639,443
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Dom w Karkle, Litwa
Dom
Karkle, Litwa
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz spokoju, natury i komfortu w jednym miejscu? Ten dom jest idealnym miejscem dla tych…
$341,994
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Dom w Girkaliai, Litwa
Dom
Girkaliai, Litwa
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda ¿w unikalnym miejscu - Girkaliai, powiat Klaipeda! Szukasz spokojnego, czyste…
$253,887
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Dom w Karkle, Litwa
Dom
Karkle, Litwa
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ INDYWIDUALNA GOSPODARKA DOMOWA Karklė - specjalne nadmorskie miejsce między Klaipe…
$485,748
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Dom w Kalote, Litwa
Dom
Kalote, Litwa
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ GOSPODARKI DOMOWEJ Z BILDĄ LIKWIDĄ I TENMINĄ W KALOTYCH - W rejon Kłajpeda, w kraj…
$91,866
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Dom 7 pokojów w Bendikai, Litwa
Dom 7 pokojów
Bendikai, Litwa
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district, Bendikai village, Vėjų Rožės street 12. A newly built house wi…
$268,199
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Dom 3 pokoi w Bendikai, Litwa
Dom 3 pokoi
Bendikai, Litwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Lithuania, Klaipėda district, Bendikai village, Vėjų Rožės street. A newly built house with …
$155,555
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Parametry nieruchomości w starostwo krotyngskie, Litwa

z garażem
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