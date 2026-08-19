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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon kretyngański, Litwa

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 50 m² w Kretynga, Litwa
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Kretynga, Litwa
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
WYZNACZENIE 49,99 KV. M KOREKTY HANDLOWE ŠV. STEPON G., WILNIUS SENAMISTIS, GENTING ~ 7,66% …
$113,246
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Nieruchomości komercyjne 277 m² w Rudajcie, Litwa
Nieruchomości komercyjne 277 m²
Rudajcie, Litwa
Powierzchnia 277 m²
Piętro 1
Dom jest sprzedawany z kawiarniami w cudownym miejscu na brzegu jeziora w miejscowości Rūdai…
$382,570
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 1 376 m² w Dorbiany, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 376 m²
Dorbiany, Litwa
Powierzchnia 1 376 m²
Piętro 1
Budynek sprzedany jest 1375,52 kv / m (była wieprzowina) z 1,0027 ha ziemi. Informacje o ak…
$159,557
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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