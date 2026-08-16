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Domy na sprzedaż w Krakiu seniunija, Litwa

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4 obiekty total found
Dom w Patranys, Litwa
Dom
Patranys, Litwa
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SOURCE NA RZECZ PRACY {C: $aaccff} Tłumaczenie: Darneoskis - wieś w gminie Kaišiado…
$51,705
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Dom w Pajieslys, Litwa
Dom
Pajieslys, Litwa
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysyłanie żywych gospodarstw domowych z budynkami rolnymi w obiektach R Dom jest sprzedawa…
$41,840
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Agencja
Capital
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Dom w Patranys, Litwa
Dom
Patranys, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Domek mieszkalny, drewniany z przestronną powierzchnią 39 alei i budynkami stojącego dobrze …
$100,859
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Agencja
Capital
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Dom w Krakes, Litwa
Dom
Krakes, Litwa
Powierzchnia 83 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jest sprzedawany w mieście Kraski. Litwa: 649 mieszkańców (2021). Przez Krakes przepływa…
$13,676
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Parametry nieruchomości w Krakiu seniunija, Litwa

z garażem
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Luksusowe
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