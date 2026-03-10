Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. rejon kłajpedzki
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w rejon kłajpedzki, Litwa

1 obiekt total found
Dom w Dercekliai, Litwa
Dom
Dercekliai, Litwa
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,739
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się