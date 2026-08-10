Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo Kinty
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Kinty, Litwa

;
2 obiekty total found
Dom w Vente, Litwa
Dom
Vente, Litwa
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
WYŁĄCZENIE WYŁĄCZONE Z NAGRODY LOKALNYCH CZŁONKÓW! Osada Ventė - jedno z najpiękniejszych mi…
$562,262
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom 5 pokojów w Muize, Litwa
Dom 5 pokojów
Muize, Litwa
Pokoje 5
Powierzchnia 85 m²
Lithuania, Šilutė district, Šturmai village (former Memel region) For sale is a unique homes…
$330,472
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w starostwo Kinty, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się