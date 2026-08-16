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Domy na sprzedaż w starostwo Kietowiszki, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Jagielany, Litwa
Dom
Jagielany, Litwa
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 2
Specjalna cena dla Lofty!!! Terras- zimowy ogród nie jest wliczony w łącznej powierzchni, kt…
$110,134
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Agencja
Capital
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Dom w Jagielany, Litwa
Dom
Jagielany, Litwa
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 2
Możemy zaoferować ci całość i nie zainstalować! Nie, nie, nie. Twój dom wakacyjny na brzegu …
$144,913
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w starostwo Kietowiszki, Litwa

Tanie
Luksusowe
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