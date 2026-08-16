Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. starostwo Kietowiszki
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo Kietowiszki, Litwa

;
3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kareivonys, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kareivonys, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/2
Skanowanie spacji i dystyngowanie Puker 3 Cables z typu, ELEKTRYCZNOŚĆ SAV! Przestronny apa…
$69,558
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Jagielany, Litwa
Dom
Jagielany, Litwa
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 2
Specjalna cena dla Lofty!!! Terras- zimowy ogród nie jest wliczony w łącznej powierzchni, kt…
$110,134
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Jagielany, Litwa
Dom
Jagielany, Litwa
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 2
Możemy zaoferować ci całość i nie zainstalować! Nie, nie, nie. Twój dom wakacyjny na brzegu …
$144,913
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w starostwo Kietowiszki, Litwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się