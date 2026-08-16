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Domy na sprzedaż w starostwo Kozłowa Ruda, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Judrarude, Litwa
Dom
Judrarude, Litwa
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 2
PRÓBNA KUPIĆ W PEŁNI ZAINSTALOWANE BUDYNKI! OGRÓD MOŻE ŻYĆ CAŁYM CZASEM ROKU INWESTYCJE OCEN…
$440,535
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Dom w Jura, Litwa
Dom
Jura, Litwa
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawałem twoją chatę z budynkami rolnymi, Sea Miestly, Cash Rail w ratowaniu rządu. ----…
$53,181
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Agencja
Capital
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Dom w Jure, Litwa
Dom
Jure, Litwa
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzeda ¿w pobli ¿u lasu, gmina Kazlų Rūda, wioska Jurė, ulica Miško W pobliżu lasu,…
$45,792
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Parametry nieruchomości w starostwo Kozłowa Ruda, Litwa

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