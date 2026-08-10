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Domy na sprzedaż w Kavarsko seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Kowarsk, Litwa
Dom
Kowarsk, Litwa
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
GOSPODARKA HOMOLOGACYJNA Z DOSTĘPOWANIEM HANDLOWYM I ŻYCIEM KAVARSKE, REPUBLIKA A. 3 ✅ Adre…
$50,367
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Agencja
Capital
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Dom w Domeikiai, Litwa
Dom
Domeikiai, Litwa
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
Gospodarstwo jest jednym-yard gospodarstwa w dzielnicy Anykščiai, Domeikiai wsi. Jest to wyj…
$47,867
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Kavarsko seniunija, Litwa

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