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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Rejon kowieński, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Czerwony Dwór, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Czerwony Dwór, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/4
Dwa pokoje apartament do wynajęcia w Rūdvaris. Proszę, żebyś to zobaczył! Korzyści: • Pierw…
$525
za miesiąc
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Agencja
Capital
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