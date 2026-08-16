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Domy na sprzedaż w Karsakiskio seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Pamarliskiai, Litwa
Dom
Pamarliskiai, Litwa
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI Z ZAREJESTROWANYMI PAMATAMI, PROJEKTEM NAMO, ZEZWOLENIEM BUDOWY! W przytul…
$76,805
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Agencja
Capital
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Dom w Kaubariskis, Litwa
Dom
Kaubariskis, Litwa
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 LATA (WYKONANIE P…
$17,915
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Karsakiskio seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
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