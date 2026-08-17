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Domy na sprzedaż w starostwo Kormiałów, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Ramuciai, Litwa
Dom
Ramuciai, Litwa
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
Domek jest sprzedawany w szczególnie dogodnej lokalizacji w pobliżu Kowno, Ramuciai. Domek m…
$243,506
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Dom w Ramuciai, Litwa
Dom
Ramuciai, Litwa
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ NOWOWANA NAM NETOLI RAMUTE PARKO INFORMACJE OGÓLNE - House... Jong, owinięta cegł…
$185,843
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Agencja
Capital
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Dom w Bród, Litwa
Dom
Bród, Litwa
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SODO HOUSEHOLD SEN., EAST K. OGÓLNE: • Lokalizacja: Kauno r. sav., Karmėlavos sen.,…
$114,771
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