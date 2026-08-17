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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w starostwo Kormiałów, Litwa

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 812 m² w Narepy, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 812 m²
Narepy, Litwa
Powierzchnia 1 812 m²
Piętro 1
Nieruchomość jest sprzedawana w 1812 m kw., budynek handlowy z magazynem, dzia? ka 34 m kw. …
$3,07M
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