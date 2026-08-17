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Mieszkania na sprzedaż w starostwo Kormiałów, Litwa

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3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kormiałów II, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Kormiałów II, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/5
SPRZEDAŻ 2 KASTLE ALE W KARMENIA, WILNIUSZ G. - YAUKUS, ŚWIATŁA, EKONOMICZNA! Szukasz komfor…
$89,266
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Narepy, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Narepy, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/2
3 KABLE BYŁY Z TERAYEM I LIQUID - TASKS 3 pokoje apartament na sprzeda ¿w strategicznym dog…
$219,603
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 1 pokój w Kormiałów II, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Kormiałów II, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1/5
SPRZEDAŻ POSTĘPOWANIA I TWOJEJ GOSPODARKI DOMOWEJ 1 KASTLE BYŁO OBSZARZE CAUNO, CARMELOVA II…
$75,078
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo Kormiałów, Litwa

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