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Domy na sprzedaż w starostwo kowalczuckie, Litwa

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1 obiekt total found
Dom w Barwaniszki, Litwa
Dom
Barwaniszki, Litwa
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ BIAŁE NAM PYATOaus r. sav., Barvoniškių k. Barvoniškių g. 60. Szukasz miejsca, któr…
$28,686
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo kowalczuckie, Litwa

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