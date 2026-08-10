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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w starostwo kowalczuckie, Litwa

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kowalczuki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Kowalczuki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 2/2
SPRZEDAŻ 3 KAPSUŁEK DLA JĘZYKA K., WILNIUS RAJ. BYŁY ZASADY: * KONSTRUKCJA LOWER: * FUNKCJON…
$80,528
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Agencja
Capital
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Dom w Barwaniszki, Litwa
Dom
Barwaniszki, Litwa
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ BIAŁE NAM PYATOaus r. sav., Barvoniškių k. Barvoniškių g. 60. Szukasz miejsca, któr…
$28,686
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w starostwo kowalczuckie, Litwa

Tanie
Luksusowe
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