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Mieszkania na sprzedaż w rejon koszedarski, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Koszedary, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Koszedary, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/5
Apartament na sprzeda? 61,22 m2, 3 kmbr., Gedimino g., Kaišiadorys, Kašiadorys powiat. OPIS…
$113,400
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w rejon koszedarski, Litwa

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