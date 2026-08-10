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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kaisiadoriu miesto seniunija, Litwa

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Koszedary
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5 obiektów total found
Dom w Koszedary, Litwa
Dom
Koszedary, Litwa
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
W drodze drogi, charakter gospodarstwa domowego, ten G., kraj brytyjskiego TVENQUIN SPRZEDAŻ…
$310,548
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Capital
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Dom w Koszedary, Litwa
Dom
Koszedary, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 1
Wysłał broń z holem dla dorosłych mieszkańców, Gedimatin G. All Midso Communication. LIQUID …
$37,098
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Koszedary, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Koszedary, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/5
Apartament na sprzeda? 61,22 m2, 3 kmbr., Gedimino g., Kaišiadorys, Kašiadorys powiat. OPIS…
$113,400
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Agencja
Capital
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Koszedary, Litwa
Dom
Koszedary, Litwa
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ INFRASTRUKTURY NATURALNEJ I PUTYLSKIEJ KLASY A + + 4 KABLE Z GWARANCĄ Spatial for …
$248,502
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Agencja
Capital
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Dom w Koszedary, Litwa
Dom
Koszedary, Litwa
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 1
USUNIĘCIE WDRAŻANIE Z ZWCK! …………………………………. Dom w zawiadomieniu jest tylko wizualizowany i pr…
$136,763
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Typy nieruchomości w Kaisiadoriu miesto seniunija.

domy

Parametry nieruchomości w Kaisiadoriu miesto seniunija, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
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