Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Litwa
  3. rejon jurborski
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w rejon jurborski, Litwa

;
9 obiektów total found
Dom w Dojnie, Litwa
Dom
Dojnie, Litwa
Powierzchnia 224 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ YURBARKE Z JAKOŚCI INSTALACJI SZKŁA CRISIS. Zrewidowane, zatwierdzone i zabezpieczo…
$338,468
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Wanaginia, Litwa
Dom
Wanaginia, Litwa
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny ogród w otoczeniu lasów sosnowych - Vanaginiai g. 16, Vanaginiai, Jurbarko r. - D…
$12,752
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Jurbork, Litwa
Dom
Jurbork, Litwa
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom na sprzedaż w Jurbarke Sodų g. 49, - Powierzchnia domu 164,8 kw. b. - "ZAŁĄC…
$81,151
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Smolniki, Litwa
Dom
Smolniki, Litwa
Powierzchnia 683 m²
Liczba kondygnacji 1
SENT TO THE HOUSEHOLD "SENIOR School", MSTL. JURBARKO R. SAV. Maltesers - miasto w gminie J…
$347,791
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Kartupiai, Litwa
Dom
Kartupiai, Litwa
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Libiškiai - wieś w gminie Jurbarkas, w pobliżu drogi 198 Jurbarkas- Scouts, 10 mil na północ…
$162,302
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Pasventys, Litwa
Dom
Pasventys, Litwa
Powierzchnia 224 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻ YAUKI SODYBA POŠVENTIO K., Jurbarko R. SAV. Celebrations - wieś w zachodniej częśc…
$117,133
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Dom w Erzwiłki, Litwa
Dom
Erzwiłki, Litwa
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 2
Yurbarko Raja, Hucky Miestly, Alterny Given 1 Augage with MANARDA NAM! {C: $aaccff} Tłumacz…
$20,514
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Tamosiai, Litwa
Dom
Tamosiai, Litwa
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NAMAS NETOLI JURBARKO MIESTO CENTRO. Chcesz cichy i cichy samochód pod oknami? Oto…
$53,565
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Griciai, Litwa
Dom
Griciai, Litwa
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Yurbarko Rajone, GRITIS, SPRZEDAŻ SODACJI SŁUŻBY WYSOKIEJ ZA REZYDENCJĘ! W grillu, w pobliżu…
$51,409
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Parametry nieruchomości w rejon jurborski, Litwa

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się